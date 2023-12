James Gunn niega que Pom Klementieff este en “Superman: Legacy”

James Gunn el CEO de DC Studios sigue enfocado en armar el elenco de “” el primer proyecto para cines del nuevo universo cinematográfico de DC Comics, el medio The Hollywood Reporter que suele ser muy efectivo para proporcionar información revelada que se habían unido a la producción del “Hombre de Acero” .Miriam Shor y Pom KlementieffSuperman: Legacy

La primera generó rápidamente expectativa por parte de los fanáticos ya que la actriz francesa nacida en Canadá de 37 años se robó los reflectores y se ganó el cariño de la audiencia por interpretar a la empática Mantis en las cintas de Guardianes de la Galaxia y en el especial de navidad de este equipo, la heroína también salió en proyectos como Infinity War, Endgame y Thor Love and Thunder, la actriz demostró su versatilidad recientemente al interpretar a la letal “Paris” quien se enfrentó a “Ethan Hunt” de Tom Cruise en “Misión imposible: Sentencia mortal”.

Sin embargo Gunn rápidamente desmintió el informe de que la actriz sea parte de la nueva cinta de Superman, en la red social Threads escribió que aunque era una de sus actrices favoritas con las que ha trabajado, no estaría en la película, agregando que no hubo ni negociaciones para que participará y que aún no tenía idea de qué papel le daría en DC Studios.

En el pasado se mencionó que Klementieff eventualmente se uniría en algún proyecto del cineasta en su universo de DC después de todo, suele reclutar a sus colaboradores con los que ha establecido un vínculo de amistad que muchos esperan que otras estrellas de Guardianes de la Galaxia se integran. Solo es cuestión de definir qué personajes y en qué producciones podrían suceder.

Posteriormente en los comentarios James Gunn también negó que Miriam Shor vaya a participar aunque reconoce que le encantaría trabajar con ella y encontrarle un papel en el DCEU incluso en Legacy, hasta ahora ella no ha sido seleccionada para algún personaje.

David Corenswet tiene el papel de Clark Kent / Superman y Rachel Brosnahan en el papel de la reportera Lois Lane, con Nicholas Hoult como el villano Lex Luthor.

Skyler Gisondo estará como el fotógrafo Jimmy Olsen y Sara Sampaio retrata a Eve Teschmacher la asistente del némesis del héroe.

Otras estrellas que participarán en Superman Legacy incluyen a Isabela Merced como Hawkgirl, Anthony Carrigan como Rex Mason, Nathan Fillion como el Grenn Lantern Guy Gardner, Edi Gathegi como Mr. Terrorific y María Gabriela de Faría como La Ingeniera del equipo The Autority.

Su estreno está programado para el 11 de julio del 2025.

James Gunn niega que Pom Klementieff protagonice 'SUPERMAN LEGACY'.



“Esto es 100% falso. Pom no solo no está en la película, sino que nadie ha hablado siquiera de que ella esté en la película, ni tengo idea de qué papel podría desempeñar”. https://t.co/92bG2Wi5QA pic.twitter.com/9keGy3Cig6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 15 de diciembre de 2023