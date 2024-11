James Spader regresará como Ultrón para la serie de ‘Visión’

James Spader volverá a ponerse en la piel de ‘Ultrón’ para la serie de Marvel Studios enfocada en ‘Visión’, interpretado por Paul Bettany.

Este proyecto marca su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), tras la aniquilación del villano robótico en ‘Avengers: Age of Ultron’ de 2015.

Por otra parte, Bettany retomará su papel como Visión después de que su personaje muriera a manos de Thanos en ‘Avengers: Infinity War’ en 2018 y volviera a la vida en la miniserie ‘Wandavision’ con la magia y el dolor de Wanda Maximoff, alias la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

La próxima serie de Marvel aún no tiene nombre, un hecho que no ha impedido que fanáticos del UCM comiencen a sacar sus teorías sobre la posible trama.

