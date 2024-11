James Van Der Beek revela padecimiento de cáncer.

El actor James Van Der Beek, reconocido por su papel como Dawson Leery en la serie “Dawson's Creek”, reveló a la revista People que enfrenta una batalla contra el cáncer colorrectal.

A sus 47 años, el actor compartió esta información, que hasta ahora había mantenido en privado, expresando su optimismo y el respaldo que recibe de su familia.

"Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay motivos para el optimismo y me siento bien",

declaró Van Der Beek a la publicación.

El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer más comunes y suele originarse en el colon o el recto cuando las células comienzan a multiplicarse de manera descontrolada, según información de la American Cancer Society.

Aunque el actor no especificó detalles sobre su tratamiento o el estado de su enfermedad, su intención es generar conciencia sobre este padecimiento y la importancia de realizarse estudios médicos de forma regular para su detección temprana.

Van Der Beek dijoa la revista People que aprovechará su visibilidad mediática para participar en un próximo especial televisivo titulado The Real Full Monty, un evento en el que diversas celebridades se despojarán de sus ropas en una acción simbólica para sensibilizar al público sobre los cánceres de próstata, testículo y colorrectal.

La iniciativa, inspirada en la película británica The Full Monty, cuenta además con figuras como el actor Taye Diggs, el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs Chris Jones, y Bruno Tonioli, juez de Dancing with the Stars.

El programa se estrenará el 9 de diciembre en Estados Unidos a través de Fox y promete captar la atención con su innovador enfoque en la concienciación sobre estos padecimientos.

Recientemente, Van Der Beek ha tenido una aparición en la serie Walker y será protagonista de la próxima película original de Tubi, Sidelined: The QB and Me, cuyo lanzamiento está programado para el 29 de noviembre.

Más allá de su carrera, el actor vive una vida familiar en Texas junto a su esposa Kimberly Brook y sus seis hijos.

(Con información de Reforma)