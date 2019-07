Jamie Lynn Spears no asiste al reencuentro de 'Zoey 101'

Alejandro Vizzuett Díaz

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Algunos miembros del elenco de la serie Zoey 101 se reunieron el lunes por la noche para cenar junto al productor del proyecto, de Nickelodeon, Dan Schneider, según lo compartieron en Instagram.



Chris Massey, Sean Flynn, Victoria Justice, Matt Underwood, Abby Wilde, Paul Butcher, Jack Salvatore y Erin Sanders publicaron en sus cuentas de la red social fotografías e historias del reencuentro, el cual, de acuerdo con TMZ, ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en North Hollywood.



"Algún zumbido de Zoey 101 me hizo hablar con mi buen amigo Sean Flynn ('Chase')... ¡y en aproximadamente 72 horas, esto sucedió! No estoy seguro de cómo me siento con mis nuevas gafas, pero esa fue una de las noches más divertidas de la historia", escribió Schneider.



"¡Un maravilloso elenco de niños entonces, y aún mejor, todos adultos! ¡Mucho amor y respeto por todos ustedes!".

De acuerdo con el creativo detrás de series como iCarly, Victorious y Drake & Josh, Jamie Lynn Spears, quien fue la protagonista de Zoey 101, no pudo acudir a la cena ya que se encuentra en medio de las filmaciones de un nuevo show, las cuales se realizan en Atlanta.

"No solo me perdí de la reunión sino que también me perdí el FaceTime, porque soy floja y me quedé dormida... Gracias a todos por el video y espero verlos muy pronto", escribió Spears en Instagram junto a un video que muestra al elenco mandándole un mensaje.



Hace una semana se reportó que la hermana de Britney Spears se encuentra en conversaciones para volver a ser la estrella del regreso del programa, sobre el cual se dijo que su historia ocurrirá 10 años después del final origina