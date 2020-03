Un retiro en el desierto aísla a Jared Leto del coronavirus

Ciudad de México. El actor y cantante estadounidense Jared Leto, anunció que estuvo en un retiro de meditación durante 12 días en el desierto, lo que lo hizo desconocer las últimas noticias sobre la pandemia.

"Estábamos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicación. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo fuera de las instalaciones. Salí ayer a un mundo muy diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Alucinante, por decir lo menos", escribió vía Instagram.

El integrante de 30 Seconds to Mars e intérprete de personajes como "El Joker", dio un mensaje a sus seguidores, tras enterarse de la situación que se vive en el mundo, además de sus colegas contagiados.

"Recibo mensajes de amigos y familiares de todo el mundo y me pongo al día con lo que está sucediendo. Espero que tú y los tuyos estén bien. Enviando energía positiva a todos”, agrego.

El ahora el actor se encuentra trabajando en proyectos que se encuentran en fase de producción, como: Morbius y The Little Things, ambos proyectos pendientes en el cine.

