Jared Leto vende playeras para recaudar fondos para ayudar a los afectados por el COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- El actor Jared Leto dio a conocer, a través de sus redes sociales, una línea de camisetas que están a la venta con la leyenda "May the Forced Quarantine Be with You" (que la fuerza de la cuarentena esté contigo, en español), para recaudar fondos.



El famoso, de 48 años, informó en su cuenta de Twitter que decidió lanzar a la venta las prendas con el propósito de captar recursos para apoyar a los afectados por el Covid-19.



Ok that’s it. May the force be with you (and also with you)



Don’t forget to check out the #JaredLetoCinemaClub quarantee- all profits go to @PIH https://t.co/GCQUCRpAjH