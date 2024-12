Jason Momoa confirma nuevo rol en DC: deja Aquaman por ‘Lobo’

Después de reinar los mares por varios años como Aquaman, Jason Momoa anunció su regreso al universo de DC, pero ahora su huella la dejará como ‘Lobo’ en la próxima película ‘Supergirl: Woman Of Tomorrow’.

“Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a ‘Lobo’, porque pienso, '¿Hola? Es el papel perfecto'. Quiero decir, escucha. Si me llaman y me piden que lo interprete, es un jodido sí. No he recibido esa llamada, así que no quiero difundir ninguna noticia falsa, pero si alguna vez me llaman y me piden que lo interprete, o me piden que haga una audición, allí estaré”, compartió en su cuenta de Instagram tras confirmar que fue elegido para el papel.

Lobo es un extraterrestre originario del planeta Czarnia, un mundo utópico. Este antihéroe destaca por su faceta de mercenario y cazarrecompensas interestelar, recorriendo el inmenso universo en busca de misiones que dejen a su paso algo de caos y acción.

De acuerdo con Variety, el actor compartirá la pantalla en este proyecto con Milly Alcock, conocida por su papel como una joven Rhaenyra Targaryen en la aclamada serie de HBO ‘La Casa del Dragón’.

Hasta el momento, se sabe que el filme tendrá como cimientos la serie de cómics de DC, de Tom King y Bilquis Evely.

Jason Momoa is returning to the DC Universe — but his reign as Aquaman has ended.



Momoa has signed on to play Lobo in “Supergirl: Woman Of Tomorrow.”https://t.co/h43S6dBiV8