Javier Bardem disfruta de la música en la película "Lyle Lyle Crocodile"

Interpretar a Hector P. Valenti en “Lyle Lyle Crocodile”, le dio al actor Javier Bardem la oportunidad de cantar y bailar en cine, además de compartir un proyecto con un músico admirado por sus hijos: Shawn Mendes.

Valenti, quien busca infructuosamente participar en concursos de talento, descubre al pequeño cocodrilo Lyle (Mendes) cantando el tema clásico de boogaloo “I Like It Like That” de Pete Rodríguez en la bodega de una tienda de mascotas. Así es, Lyle es un cocodrilo que canta y lo hace muy bien.

Inmediatamente Valenti se imagina teniendo fama y fortuna con Lyle como su compañero de show. En el filme, que debuta este fin de semana, ambos cantan el tema “Take a Look at Us Now”.

“Interpretar un personaje que canta y baila, que está vivo y es divertido, es mágico”, dijo el astro español en una entrevista por videollamada desde Budapest. “Mis hijos querían que fuera parte del proyecto porque estaban muy emocionados de que iba a estar en una película cantando con un cocodrilo que resulta tener la voz de Shawn Mendes”, agregó sobre Luna y Leo, sus hijos con la actriz Penélope Cruz.

El álbum del filme será estrenado junto con la película. Las piezas fueron creadas por Benj Pasek y Justin Paul, el dúo de compositores de “The Greatest Showman” y “La La Land”.

“Son canciones bastante largas”, dijo Bardem. “Y tienen muchas variaciones, para Shawn Mendes creo que es algo que está bien, porque es un gran cantante, pero para mí fue todo un reto”.

La banda sonora también incluye temas de Elton John y Stevie Wonder.

“Lyle Lyle Crocodile” está basada en el libro infantil de Bernard Waber de 1965 y en ella hay pinturas que recuerdan a las ilustraciones del libro. En el filme, de Will Speck y Josh Gordon, Lyle se queda solo cuando los proyectos de Valenti para convertirlo en un astro cambian radicalmente. Hasta que la familia Primm se muda a su casa.

Josh (Winslow Fegley), el hijo de la familia, escucha ruidos sospechosos que vienen del ático. Tras el pavor inicial por descubrir un cocodrilo grande, Josh, quien tiene problemas para hacer amigos en su nueva escuela, empieza a divertirse mucho con Lyle. Bardem destacó la aceptación bajo la cual florece su amistad.

“Se quieren sin importar lo diferente que sean y se respetan por lo que son, por lo que son capaces de hacer”, apuntó el actor. “Se trata de darle al otro la oportunidad de expresarse y de poder conectar sin juicios de por medio”.

Pero Lyle y Josh no pueden hacer todo lo que quieren, en el sótano de su casa vive Mr. Grumps, un vecino con una gatita llamada Loretta. Grumps tiene reglas muy estrictas contra el ruido.

“Nadie quiere mucho ruido cuando vive en un edificio de apartamentos”, dijo el actor estadounidense Brett Gelman, quien interpreta a Grumps. “Son horribles vecinos, de verdad”, agregó con humor desde Manchester, Inglaterra.

Gelman no lo leyó el libro cuando era niño, pero sí cuando lo eligieron para el papel. Ahora se arrepiente de no haberlo conocido antes:

“Me encanta, es increíble, es una pieza hermosa de literatura”.

En la vida real el actor no es “papá de gato”, sino de perro, pero dijo que le encantan los felinos.

“Amo a los animales, así que fue muy fácil conectar con los gatos que interpretan a Loretta”, apuntó Gelman.

Para el filme se emplearon varios gatos en el papel de Loretta y los cineastas trataron de que fueran principalmente animales reales, sin depender tanto de la animación por computadora.

“Hacen diferentes cosas, uno es como el gato que come, otro es el que salta, hay como tres gatos especializados en cosas diferentes”, relató Gelman quien afortunadamente no es alérgico a esos animales.

Gelman no canta en la película, pero los musicales son un género que aprecia.

“Son hermosos, son una de las cosas de las que Estados Unidos puede enorgullecerse, como arte, es algo increíble”, dijo.

En cuanto a tener un gato o un cocodrilo de mascota, Gelman consideró que para tenerlo en casa es mejor un gato, pero si el cocodrilo canta como Lyle:

“¡Que se venga a vivir conmigo!, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, sería increíble pasarla con un cocodrilo que canta, nada puede superar eso”.

Bardem se pronuncia en contra de los zoológicos

Por su parte, Bardem dijo estar en contra de los zoológicos y sitios donde hay animales como cocodrilos en cautiverio.

“No me parece que sea justo para los animales”, señaló.

Y en su caso, prefiere estar lejos de los cocodrilos, “excepto ... Lyle, que es un cocodrilo muy bello, cariñoso, cuidadoso y que puede cantar”.

