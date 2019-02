Nueva York se rinde ante el tenor Javier Camarena

Agencia

NUEVA YORK, EU.- Con la interpretación del aria “Ah! Mes amis… Pour mon âme”, de La hija del regimiento, de Gaetano Donizetti, el tenor mexicano Javier Camarena se llevó la ovación del público y la crítica al conquistar el pasado jueves el escenario de la Metropolitan Opera House de Nueva York.

Encarnado en el papel de Tonio, uno de los más difíciles de la ópera, Camarena fue interrumpido por una ola de aplausos al controlar a la perfección una nota de series altas, momento que lo llevó a repetir la pieza que estaba interpretando, un bis como se conoce en la ópera, informa Aristegui Noticias.

También te puede interesar: Un venezolano musicalizará el segmento ‘In Memorian’ de los Oscar

Thank you, New York! An exciting opening night of La fille du régiment at @metopera!! Looking forward to many more high C's this month...🤗 https://t.co/jbzNFrhEMK