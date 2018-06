Mane ya es historia: Jawy presume a su nueva conquista

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mane y Jawy, integrantes de Acapulco Shore, vivieron un intenso romance en dicha emisión, y se convirtieron en pareja. El romance llegó a su final.

Después de todo el escándalo que provocó el truene de Mane y Jawy de Acapulco Shore, estrellas del reality show de MTV que se iban a casar a finales de 2017, cada uno parece haber encontrado el amor de nueva cuenta.

“Realmente para mí es algo pasado, si por mí fuera existiría la amistad normal como siempre fue y como siempre sucedió, yo siempre le dije que antes de todo éramos amigos. Ella ahora no lo quiere así, entonces eso es un rollo que a mí no me corresponde y que yo sigo con mi trabajo, ¿sabes? Para mí eso ya tiene mucho tiempo y pues ya yo estoy en lo mío y enfocado”, dijo Jawy a finales del año pasado.

En abril pasado, Mane respondió varias preguntas sobre su relación con Jawy y aparentemente las cosas han mejorado… pero no mucho. Al principio de la entrevista, la reina de Acapulco Shore dijo que de lo único que se arrepiente en su tiempo en el show "tiene nombre y apellido", haciendo referencia a su relación con Jawy. "¿A quién se le ocurre empezar una relación en Acapulco Shore? A nadie más que a mí. Es algo que a lo mejor hubiera evitado", dijo.

Mane no tardó mucho tiempo en olvidar a Jawy, pues hasta con un futbolista se le relacionó; pero Jawy después de todos estos meses y en medio de rumores, ya presentó a su nueva novia.

Al también reguetonero se le vio muy acaramelado con Brenda Zambrano, aunque ella hace poco anunció su boda con Jonathan Gutiérrez. Incluso hubo quienes juraban que Jawy y Karime terminarían juntos, pero no fue así.

Jacksiris Monzon es el nuevo amor de Jawy, y es una modelo famosa en Jalisco.