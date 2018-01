Nueva canción de Jay-Z y Beyoncé retrata su infidelidad

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2017 estuvo lleno de altibajos para el matrimonio entre Jay Z y Beyoncé, quienes esperaron ansiosos la llegada de sus gemelo, pero también se vieron envueltos en problemas de infidelidad, que puso a tambalear su relación; ahora, la controversial pareja lanzó un video musical en el que reviven esos momentos.

De acuerdo al portal Quién, en junio de 2017 Beyoncé y Jay Z se convirtieron nuevamente en padres de unos gemelos: Sir y Rumi Carter. La felicidad invadió a la familia, no obstante, no todo es miel sobre hojuelas, pues las celebridades también llegan a tener momentos no tan buenos.

Jay Z le fue infiel a Queen B, sin embargo esto no es ningún secreto, ya que ambos han hecho catarsis sobre este tema en varias de sus canciones. Por ejemplo, en el aclamado álbum de la cantante, 'Lemonade' hay varias melodías como 'Pray You Catch Me', 'Hold Up' y 'Sorry ' que hablan sobre el empoderamiento de las mujeres en respuesta al engaño de los hombres.

Jay Z ha admitido personalmente que le ha sido infiel a su esposa, incluso, en una reciente entrevista a The New York Times habló sobre la crisis matrimonial que vivió con su esposa: "Tienes que sobrevivir y cuando entras en eso, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones. Aún con las mujeres, y no puedes conectarte. En mi caso, fue profundo. Y después todas las cosas pasaron desde ahí: la infidelidad" comentó.

Asimismo, añadió que componer fue lo primero que los ayudó a salir de esa dura etapa: "Usamos nuestro arte como una terapia y comenzamos a hacer música juntos".

Por lo tanto, así como su esposa, el rapero en su álbum nominado al Grammy: 4:44, compuso la melodía 'Family Freud', en donde dice: "¿Tan difícil es para mí? Te estoy fallando día a día, ¿por qué sigo huyendo? Si mis hijos lo supieran, no sabría qué hacer... ¿Quién se arriesga cuando tienes a tu alma gemela...? Todo esto y más se pregunta el músico, quien además en el video de esta canción aparece Beyoncé.

En el anticipo, Beyoncé realiza una participación especial - como su marido había hecho en la balada "Sandcastles" - y se la puede ver vestida de negro en una imponente iglesia, a la que ingresa Jay-Z de la mano de la pequeña Blue Ivy.