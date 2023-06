Jenna Ortega revela que Temporada 2 de “Merlina” tendrá más terror

Jenna Ortega, protagonista de “Merlina”, en un video de la web serie Actors on Actors, adelantó que la segunda temporada del programa, dará un giro un poco radical para sus nuevos capítulos.

Prometiendo que atrás quedarán los temas de las hormonas juveniles y los intereses románticos, el segundo ciclo de la exitosa serie de Netflix estará más enfocado en la parte oscura y terrorífica.

"Todavía está tomando forma, pero ya decidimos que queremos inclinarnos más hacia el horror. Debido a que es tan alegre, y un espectáculo como este con vampiros, hombres lobo y superpoderes, no quieres tomarte a ti mismo demasiado en serio", indicó Ortega durante el programa, producido por la revista Variety.

"Vamos a desechar cualquier interés amoroso romántico para Merlina, lo cual es realmente genial. Nos volveremos más audaces, más oscuros, declaró la actriz que también participa en Scream.

Jenna Ortega reveals ‘WEDNESDAY’ Season 2 will focus more on the horror aspect.



“We’re ditching any romantic love interest, which is really great. We’re going to get bolder, more dark.”



(Source: https://t.co/JqE4abZyFh) pic.twitter.com/JSnFW1Zx6S — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 7, 2023

La serie de Wednesday se convirtió desde su lanzamiento en uno de los productos más vistos dentro de Netflix y se volvió en un fenómeno viral a nivel global, recibiendo elogios de la crítica especializada.

El programa siguió a Merlina, la hija de los Locos Addams, quien ingresó como estudiante a Nevermore Academy, una escuela hecha especialmente para jóvenes extraños y marginados. Ahí, asumió la misión de investigar una serie de misteriosos asesinatos.

Para la segunda temporada, Jenna Ortega regresará en el rol titular, además que se desempeñará como productora.

"Con un personaje como Merlina, que es tan querido, no quería equivocarme con ella. Así que traté de tener tantas conversaciones como fuera posible. En el set, con los escritores y con Tim Burton”.

Jenna Ortega on producing ‘WEDNESDAY’ Season 2:



“I tried to have as many conversations as possible with the writers. We’d decide what works & what doesn’t. In prep for Season 2, we wanted to make sure we could start the conversations earlier.”



(Source: https://t.co/JqE4abZ0PJ) pic.twitter.com/WeXOdzynDD — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 7, 2023

"En preparación para una segunda temporada, queríamos asegurarnos de que pudiéramos comenzar las conversaciones antes. Tengo tanta curiosidad: ya quiero ver los atuendos, los nuevos personajes que están llegando y los guiones", declaro la actriz estadunidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña de 20 años, que atraviesa un gran momento en Hollywood.

La primera temporada de Merlina llegó a Netflix en Noviembre del 2022 además de Jenna Ortega fue protagonizada por Gwendoline Christie, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Riki Lindhome, Hunter Doohan, Percy Hynes White y Christina Ricci, el segundo ciclo de momento no tiene fecha de lanzamiento.

Jenna Ortega says ‘WEDNESDAY’ “forced me out of my shell. Being a young woman in the industry, sometimes people don’t take you as seriously”



“I’ve had insane conversations where I stay in my place because I’m just an actor. You become a puppet”



(Source: https://t.co/JqE4abZ0PJ) pic.twitter.com/czJDzq8Cm3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 7, 2023

Con información de Reforma