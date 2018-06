Jenni Rivera al parecer tiene un hermano en Monterrey

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- El patriarca de la dinastía Rivera, don Pedro Rivera, confesó para “De Primera Mano” que tuvo un hijo fuera del matrimonio al que no llegó a conocer, producto de una relación con una mujer de Monterrey.

De acuerdo con vanguardia.com, “yo creo que he de tener otro hijo, allá por Monterrey, tal vez de unos 28 o 30 años. Ahí me faltó valor, porque no tenía experiencia y no lo vi nacer y si lo llego a encontrar, pues lo voy a apoyar”, expresó Rivera.

El padre de la fallecida Jenni Rivera explicó que la madre del supuesto hijo o hija “no me ha pedido dinero, no la veo desde hace muchísimos años y no tengo conocimiento todavía, yo lo que digo es que pueda ser por allá en Nuevo León”.

Seguido de esto se negó a revelar el nombre de la madre de este hijo argumentando que podría meter en problemas a esta familia.

Jenni Rivera ‘vuelve a la vida’: postea video en Instagram

En Instagram comenzó a circular el video de Jenni Rivera que comenzó a hacer dudar a sus fans si la cantante está viva, pues lo posteó desde su cuenta personal.

En las imágenes de Instagram se muestra a Jenni Rivera en su camerino minutos antes de salir a uno de sus shows, muy sonriente al lado de sus trabajadores, explicando que le dieron ese celular para grabar videos, pero no le agradaba mucho.

En el video de Instagram, Jenni Rivera comenzó a mover el celular de un lado a otro para mostrar a parte de su equipo. Asimismo, la leyenda está acompañada con el texto: “¿Y el saludo pa’ quiera era, wey? #JenniVive”.

Los comentarios sobre las imágenes en Instagram no se hicieron esperar, pues se desconoce quién subió el video a la red social, aunque algunos fans presumieron que fue la misma Jenni Rivera que colgó las imágenes, otros indicaron que pudo ser por parte de los encargados de administrar sus redes sociales, que todavía siguen activas.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo. En diciembre de 2014, las autoridades mexicanas cerraron la investigación.

Sin embargo, sobre la muerte de Jenni Rivera siempre se rumoreó si el fallecimiento de la cantante fue un atentado o un accidente y ahora que se comenzó a difundir el video en Instagram, se siembran más las dudas.

Además, el pasado 3 de abril, a más de cinco años de su muerte, Rosie, hermana de la cantante Jenni Rivera, afirmó que ella continúa comunicándose con su familia a través de diversas manifestaciones.

"Días antes de que Jenni se fuera, discutimos acerca de la muerte. Ella decía que las personas que mueren siguen aquí de alguna manera y se comunican con nosotros. Yo le respondí que no creía en eso y le aclaraba: ‘No hermana, cuando la gente se muere se va al paraíso y ya, no vuelve’. Pero Jenni insistía en que hay algo más”, relató Rosie.

Afirmó que lo comprobó el 13 de diciembre de 2012 cuando los fans de la llamada Diva de la Banda llegaron a casa de su madre para colocar en un árbol y en honor de la cantante, infinidad de flores, tequila, rosarios y fotos.