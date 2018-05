Agencia

Estados Unidos.- Detrás de una gran mujer hay… ¿otra mujer? Ese será el planteamiento de "First Ladies", la nueva película de Netflix que será protagonizada por Jennifer Aniston.

Según se informó en un comunicado de Netflix, en esta nueva comedia, Aniston interpretará Beverly Nicholson, la primera mujer que llega a la presidencia de Estados Unidos y no lo hará sola, sino acompañada de Kasey, su esposa (que será interpretada por la comediante Tig Notaro), informa el portal Quién.com.

La historia es producida por Tig Notaro y Stephanie Allynne, quienes también harán el guión. Los productores ejecutivos de la película son la propia Jennifer, y Will Ferrell.

"First Ladies" es la primera película que la actriz hace con Netflix, pero éste no es el único proyecto que tiene para una plataforma de streaming.

Y es que ya está confirmado que trabajará con la estrella Reese Witherspoon, en una serie de Apple TV, que aunque aún no tiene nombre, pero ya está confirmada para dos temporadas.

Además, Jen también tiene otro proyecto con Netflix y con su exitosa pareja de ficción, Adam Sandler, (con quien hizo Just Go With It). Se trata de una película llamada Murder Mystery, sobre un matrimonio que se convierte en sospechoso de asesinato durante un viaje.