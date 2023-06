Jennifer Lawrence quiere volver a “Los Juegos del Hambre”

Jennifer Lawrence declaró que estaría dispuesta a regresar a una cinta más de Los Juegos del Hambre, interpretando a Katniss Everdeen, la denominada “Chica en llamas”.

"Oh, Dios mío, ¡totalmente! Si Katniss alguna vez pudiera volver a mi vida, 100%", comentó la actriz en una entrevista con Variety mientras promocionaba su nueva comedia “No Hard Feelings”.

La franquicia de Los Juegos del Hambre adapto los libros homónimos escritos por Suzanne Collins, en total fueron cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson como Peeta Mellark , Liam Hemsworth como Gale Hawthorne, Elizabeth Banks como Effie Trinket, Donald Sutherland como el Presidente Snow y Woody Harrelson como Haymitch Abernathy.

Lionsgate el estudio que trabajo en las adaptaciones cinematográficas se está preparando para el lanzamiento de la próxima cinta precuela titulada “Los Juegos del Hambre: la balada de Pájaros Cantores y Serpientes”.

Será estelarizada por Rachel Zegler en el papel de “Lucy Gray Baird”, Tom Blyth como un joven “Coriolanus Snow”, Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman y Hunter Schafer.

El filme se estrenará en cines el 17 de noviembre, narra el ascenso al poder de Coriolanus Snow para convertirse en el despiadado presidente de Panem, antes de todo ello fue un joven que fue nombrado como mentor de la chica del Distrito 12 Lucy Gray Baird, en la décima edición de los juegos del Hambre, desarrollando sentimientos hacia ella, tendrá un duelo en su interior si puede más su ambición por alcanzar el poder.

De momento se desconoce Lionsgate o Suzane Collins la autora de los libros, tienen planes de seguir expandiendo la franquicia ya sea con una secuela directa o con spin off ambientados en distintos periodos, después de todo hay varias ediciones de Los Juegos del Hambre, que los fanáticos estarían encantados de conocer a profundidad, tanto los impresos como las películas, han sido elogiados por la crítica especializada y tienen una base sólida de fanáticos por lo que podría ser factible generar nuevas producciones.

