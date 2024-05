Jennifer Lopez asiste sola al estreno de 'Atlas' en Los Ángeles

El reciente estreno de la película "Atlas" en Los Ángeles destacó por la ausencia notable del esposo de Jennifer Lopez, Ben Affleck. La actriz de 54 años se presentó en la alfombra roja del Teatro Egipcio de Hollywood el pasado lunes, vistiendo un sofisticado conjunto en blanco y negro.

Lopez estuvo acompañada por sus coprotagonistas Simu Liu y Sterling K. Brown, así como por el director de la película, Brad Peyton.

La ausencia de Affleck no pasó desapercibida, pero la presencia de Lopez junto a sus colegas del reparto y el equipo de dirección mantuvo la atención en el evento.

