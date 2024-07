Jennifer Lopez celebró su 55 cumpleaños sin Ben Affleck

Jennifer Lopez inició la celebración de su cumpleaños número 55 con una espectacular fiesta temática de Bridgerton en los Hamptons, evento al que no habría asistido su esposo, Ben Affleck.

La fiesta, que tuvo lugar el sábado pasado, contó con la presencia de familiares y amigos, quienes se vistieron con trajes inspirados en los personajes de Bridgerton. Las fotografías publicadas por People revelan un ambiente lleno de detalles meticulosamente planeados, desde los elaborados atuendos hasta la decoración de época.

Guests at Jennifer Lopez’s Bridgerton inspired 55th birthday party in the Hamptons. pic.twitter.com/hbMpFlbliu