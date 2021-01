Jennifer Lopez grita “Una nación bajo Dios…” en la toma de protesta de Biden

Washington D. C.- Jennifer Lopez también estuvo presente en la toma de posesión de Joe Biden, tras el juramento de Kamala Harris como nueva Vicepresidenta de los Estados Unidos de América.

What an honor to spend a few moments with these brave men and women. Thank you for your service and sacrifice. I honor you today and everyday. 🇺🇸 Tomorrow I sing for you and all Americans. ❤️🤍💙 #inauguration2021 pic.twitter.com/xgk64I1bRr — jlo (@JLo) January 19, 2021

La cantante llegó con un conjunto en blanco al Capitolio en Washington D. C para interpretar "This Land is Your Land", pero antes la cantante de origen puertorriqueño sorprendió a todos por las palabras que pronunció en español.

"Una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos", dijo en español Lopez, quien con esto se convierte en la primera persona que habla en otro idioma durante la ceremonia de toma de posesión.

Jennifer Lopez belts out her version of "This Land Is Your Land" during the inauguration ceremony for President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/WbnqeI3kRl — USA TODAY (@USATODAY) January 20, 2021

Con esas palabras la célebre cantante y actriz, representante de toda la comunidad latina en aquel país, hizo un llamado para que los suyos sean escuchados por los gobernantes de la nación estadounidense.

"This land is your land", es un tema creado por el cantante de folk Woody Guthrie, la cual critica el capitalismo y la pobreza privada, al tiempo que destaca la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria en Estados Unidos.

