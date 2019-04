JLo duda en casarse con Alex

Agencia

MÉXICO.- Al parecer los rumores de infidelidad de Alex Rodríguez hacía la diva Jennifer Lopez, están comenzando a hacer efecto en la cabeza de la famosa. Como se recuerda, en marzo pasado, el Daily Mail, publicaba que la conejita playboy Zoe Gregory afirmaba haber intercambiado varios mensajes de texto subidos de tono con el exbeisbolista, mientras él aún mantenía una relación con la la cantante y actriz.

Ahora, según varias revistas estadounidenses JLo habría puesto en duda su próxima boda con Alex Rodríguez, y está pensando seriamente en si debe o no casarse con él, después de todas las acusaciones, que han circulado en las redes. Y aunque la propia cantante afirmó que solo ella y Alex conocen la relación que tienen, el tabloide The National Enquirer, asegura, por su lado, que la cantante no está tan emocionada para subir al altar, indica el portal de noticias La República.

"Ella estaba muy emocionada, después del pedido de matrimonio en marzo, y ya estaba haciendo planes, buscando fechas, lugares, pero desde las acusaciones de infidelidad, siendo falsas o no, eso la dejó sin muchas ganas", justifica la fuente. La publicación alega que JLo se quedó preocupada con las recientes acusaciones contra su novio. "Ellos no están discutiendo, ni nada de eso, están felices, disfrutando la vida juntos … ella solo justifica que tiene mucho trabajo, y que por el momento dejará las cosas así como están", explica el informante. Aunque ambos no han hablado más del tema, las mismas fuentes que han revelado la información, mencionan que esto es completamente real.