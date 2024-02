Jeremy Renner está dispuesto a volver al UCM como ‘Hawkeye’

Jeremy Renner reveló que sin duda alguna, está dispuesto a regresar con mucha más fuerza a su papel como el inigualable Ojo de Halcón (Hawkeye), en proyectos relacionados con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor expuso que ya está "lo suficientemente fuerte" para ponerse el manto del superhéroe con las flechas y el arco, tras recuperarse del accidente con una máquina quitanieves que puso su vida en grave riesgo hace un año.

Según declaraciones del actor, actualmente se encuentra en posibilidad de realizar el 90 por ciento de las cosas que tendría que estar haciendo, por lo que espera que dentro de seis meses pueda volver a correr.

As Jeremy Renner continues to heal after his near-fatal snowplow accident, the Marvel star promises he'll be strong enough to return to the MCU as Hawkeye when the time comes.



"I'll be ready." https://t.co/UGxDGJvLzR pic.twitter.com/QHjQ5xieEA