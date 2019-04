Así se ve Jim Carrey como el Doctor Eggman

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes los fans del videjuego Sonic han estallado de emoción al difundirse la que podría ser la primera imagen de Jim Carrey caracterizado como Robotnik, o Doctor Eggman.

Mañana se presentará el primer tráiler de la película de 'Sonic The Hedgehog', según un rumor de SEGAbits, portal que ha publicado la primera imagen del actor que interpretará al villano de la saga, publica el portal de noticias Vandal.

Según se filtró, Sonic se escapa de su planeta natal cuando es un bebé (el argumento nos explicaría que los anillos de los juegos permiten viajar a Sonic de un planeta a otro, simplemente deseándolo, como si fuesen portales).

Tras imaginar un sitio agradable, acaba en la Tierra, lugar en el que es encontrado por un búho, que lo cría y educa.

Rumor: First look at Robotnik in the #SonicMovie, trailer releases tomorrow pic.twitter.com/IMf4pjQX6U