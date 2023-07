Jimin de BTS agradece regalo de Ryan Gosling con un video

Hace unos días, Ryan Gosling publicó un video donde le ofrece la guitarra de Ken al idol surcoreano Jimin de BTS, por lo que el cantante respondió con un tierno mensaje.

Este impresionante regalo se debe a que en su canción ‘Permission to dance’, Jimin utilizó el mismo atuendo de vaquero que Ryan viste en ‘Barbie’, por lo que el actor le envió como regalo la guitarra, ya que es parte de un código muy importante.

‘Hay un código no hablado entre Kens, en el que si copias el estilo de otro Ken, tienes que darle tu más preciada posesión. Así que espero que aceptes la guitarra de Ken como mi humilde ofrenda. Además Ken no toca tan bien de todos modos, así que estará mucho mejor en tus manos’ , mencionó Ryan en el video.

Ryan Gosling gifts Jimin a guitar for being his fashion inspiration for Ken in #BarbieMoviepic.twitter.com/oM4f01Og7T — Viral Takes (@viraltakes) July 19, 2023

Tras este mensaje, el idol surcoreano de 27 años respondió con un video que enterneció a las armys.

‘Hola Ryan y hola Ken, es Jimin. Felicitaciones por tu gran estreno, mis fans están emocionados por ver tu video, muchas gracias’. ‘Pude ver que luciste genial en mi atuendo, muchas gracias por esta guitarra, realmente me encanta. No puedo esperar a ver ‘Barbie'. ¡Go Barbie!’ .

IM SCREAMING JIMIN GOT THE GUITAR HE’S SO CUTE pic.twitter.com/gl5UKKwASQ — ⊹ (@90symn) July 24, 2023

La lejana pero tierna interacción entre las celebridades inundó las redes sociales, por lo que las y los armys, no tardaron en agradecer a Ryan por el amable gesto que tuvo con el cantante. Tras la respuesta del idol, no faltaron publicaciones referentes a la nueva amistad entre Ryan y Jimin.

made another one cause jimin got the guitar pic.twitter.com/vYlYSjrCps — Yaaaaaaa⁷ ᵇʸ ʲᵏ SEVEN BY JUNGKOOK IS COMING (@Girisborahae7) July 24, 2023

