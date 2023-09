Jimmy Buffett, intérprete de 'Margaritaville', muere a los 76 años

El cantautor Jimmy Buffett, que popularizó el rock suave playero con la canción con sabor del Caribe “Margaritaville” y convirtió esa celebración de la holgazanería en un imperio multimillonario de restaurantes, complejos turísticos y cocteles helados, falleció el pasado 1 de septiembre a los 76 años.

“Jimmy falleció en paz la noche del 1 de septiembre, rodeado de su familia, sus amigos, su música y sus perros”, indicó un comunicado publicado en su sitio web oficial y en las redes sociales de Buffett a última hora del viernes.

“Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo echarán de menos”.

El comunicado no indicaba dónde había fallecido Buffett ni la causa de su muerte. La enfermedad lo había obligado a cambiar la fecha de sus conciertos en mayo y Buffett reconoció en las redes sociales que había sido hospitalizado, pero no dio más detalles.

“Margaritaville”, lanzada el 14 de febrero de 1977, adquirió rápidamente vida propia, convirtiéndose en un estado de ánimo para los que “se la pasan bien”, una excusa para una vida de diversión discreta y evasión para los que “se hacen mayores, pero no maduran”.

La canción es el retrato pausado de un holgazán en el porche de su casa, mirando a los turistas tomar el sol mientras empieza a hervir una olla de camarones. El cantante tiene un nuevo tatuaje, una probable resaca y remordimientos por un amor perdido. En algún lugar hay un salero mal colocado.

“Lo que parece una simple canción sobre ponerse ebrio y restañar un corazón destrozado resulta ser una meditación profunda sobre la a menudo dolorosa inactividad de vivir en la playa”,

escribió la revista Spin en 2021.

El tema, del álbum “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes”, estuvo 22 semanas en la lista Billboard Hot 100 y alcanzó el octavo lugar. La canción fue consagrada en el Salón de la Fama de los Grammy en 2016 por su importancia cultural e histórica, se convirtió en un estandarte del karaoke e imprimió un sello musical distintivo en Key West, Florida, y el de destino conocido en el mundo.

Margaritaville: de la holgazanería a una cadena de restaurantes

“Margaritaville no existía”, declaró Buffett al Arizona Republic en 2021. “Era un lugar inventado en mi mente, básicamente inventado a partir de mis experiencias en Cayo Hueso y de tener que dejar Cayo Hueso e irme de viaje a trabajar para luego volver y pasar tiempo junto a la playa”.

La canción inspiró a restaurantes y centros turísticos que convirtieron el deseo de Buffett de la simplicidad de una vida en una isla en una marca multimillonaria.

El artista alcanzó a figurar en el lugar 18 de la lista de Forbes de las Celebridades Más Ricas de Todos los Tiempos con una fortuna neta de 1.000 millones de dólares.

Buffett también fue autor de numerosos libros, como “¿Dónde está Joe Merchant?” y “A Pirate Looks At Fifty” y agregó películas a su currículo como coproductor y coprotagonista de una adaptación de la novela “Hoot” de Carl Hiaasen.

A Buffett le sobreviven su esposa, Jane; hijas, Savannah y Sarah; y su hijo, Cameron.

El presidente Joe Biden envió sus condolencias a la familia de Buffett.

“Jill y yo enviamos nuestro amor a su esposa durante 46 años, Jane; a sus hijos, Savannah, Sarah y Cameron; a sus nietos; y a los millones de aficionados que seguirán amándolo incluso cuando su barco ahora navega hacia nuevas costas”, comentó Biden en un comunicado.

“Tuvimos el honor de conocer a Jimmy a lo largo de los años, y él estaba inspirado cuando actuaba en el escenario, lleno de buena voluntad y alegría, usando su don para unir a la gente”.