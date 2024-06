Jin completa el servicio militar: así lo recibieron sus compañeros de BTS

Jin, miembro del grupo de K-Pop BTS, es oficialmente el primero de sus compañeros en completar el servicio militar obligatorio, una noticia esperada con ansias por muchos de sus seguidores dentro y fuera de Corea del Sur.

Este miércoles a las 9:00 hora local, Jin salió del cuartel de la Quinta División de Infantería del Ejército de Tierra en Yeoncheon, situado a unos 60 kilómetros al norte de Seúl.

La llegada de Jin fue celebrada por cinco de sus compañeros de BTS: RM, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, quienes también están realizando el servicio militar y solicitaron un permiso para reunirse con él.

De hecho, RM y actualmente integrante de una banda militar, tocó con un saxofón un fragmento de 'Dynamite', uno de los grandes éxitos de BTS, como parte de la celebración.

