J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, responde a fans que la critican.

La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling comentó en una entrevista que no le importa su trayectoria y carrera estén dañadas por los comentarios transfóbicos que hizo hace unos años en Twitter.

La escritora argumentó que no le importa lo que digan sobre ella, pues ya estará muerta y no sabrá nada, aunque también dijo que nunca tuvo la intención de agredir, simplemente dio su opinión al respecto.

Hace unos meses J.K. Rowling denunció en sus redes sociales que un grupo de activistas transgénero trataron de intimidarla protestando a las afueras de su casa en Edimburgo y publicar imágenes en redes en las que aparece su dirección.

Rowling se ha visto en medio de polémica desde junio de 2020, cuando fue acusada de transfóbica tras burlarse de un artículo en línea que usaba el término "personas que menstrúan" en lugar de la palabra "mujeres"; no obstante, ella se ha defendido de los señalamientos, y hasta escribió un ensayo para exponer su postura.

Men defining what a woman is, what women should and shouldn’t fear, what women should and shouldn’t say, what rights women should be fine with giving up and, of course, what constitutes ‘real’ misogyny: get a bloody mirror. That’s real misogyny, looking right back at you.