JLo y Ben Affleck juntos en público, ¿aún no hay divorcio?

Tras encender rumores de divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados el fin de semana saliendo de un evento familiar en Los Ángeles.

De acuerdo con Page Six, la cantante y el actor de Batman acudieron a un evento de los hijos de Ben Affleck, donde incluso estuvo su ex, Jennifer Garner.

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegaron por separado al Aero Theatre en Brentwood, pero al salir se fueron juntos en el auto del actor.

Hace unos días trascendió que Ben Affleck ha estado viviendo en una casa diferente a la que compartía con su esposa, JLo, desde hace un mes, lo que causó rumores de separación.

El fin de semana la intérprete de "On The Floor" y el actor lucieron sus anillos de bodas e incluso Affleck mostró cómo tiene guardada en su celular a su esposa para los paparazzi.

Jennifer Lopez and Ben Affleck were photographed together during an outing in Los Angeles, California. pic.twitter.com/Q1DYyJiTqK