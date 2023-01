Joana Sanz, esposa de Dani Alves borra sus fotos con el jugador en Instagram

La modelo Joana Sanz, quien es esposa de Dani Alves; depuró su cuenta de Instagram al borrar todas las fotografías en las que aparecía con el exfutbolista de Pumas, para solo dejar cuatro imágenes que aparentemente están ligadas a algún convenido con patrocinadores.

En su momento, la modelo inicialmente le brindó su apoyo a través de una declaración en la que posteó lo siguiente:

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. le pido a los medios que no le dediquen más tiempo al tema", explicó en su momento.