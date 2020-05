Johnny Depp quieren a interpretar a "Cantinflas" en película biográfica

Ciudad de México.- Mario Moreno "Cantinflas" es uno de los personajes más icónicos en México y su talento llegó tan lejos que en gran parte del mundo lo conocen, su personaje cautivó a millones de personas, entre ellas al mismo Johnny Depp quien quiere protagonizar la película biográfica "Cantinflas".

Mario Moreno del Moral, nieto del actor, comentó en una entrevista para el programa Ventaneando que hace algún tiempo mantuvo una conversación con Johnny Depp, en la cual, el estadounidense le confesó era muy fan de su abuelo y que para él sería un honor poder interpretar al "Mimo de México" en su propia película.