'Jack Sparrow' sorprende a niños con cáncer

PARÍS.- El actor estadounidense Johnny Depp volvió a dar vida esta semana al pirata Jack Sparrow, pero no para la próxima película, misma que no contará más con la colaboración del personaje más querido de la saga, si no para una visita a los jóvenes pacientes del Instituto Curie de París, dedicado a la investigación y el tratamiento del cáncer.

De acuerdo a Excélsior, ese centro indicó en Twitter que el protagonista de la saga cinematográfica "Piratas del Caribe" sorprendió este jueves por la tarde a los niños y adolescentes de su servicio de pediatría.

"Un regalo que ha alegrado a los pacientes, a las familias, a los enfermeros, médicos e investigadores. Un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía", señaló en esa red social, en la que colgó algunas fotos del encuentro.

No es la primera vez que Depp se enfunda el traje de Sparrow fuera de la gran pantalla. El actor, de 55 años, dejó boquiabiertos en el pasado a niños ingresados en Vancouver (Canadá), Londres o Brisbane (Australia), donde se presentó igualmente maquillado y con sus características rastas.