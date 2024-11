'Joker: Folie à Deux' encuentra un defensor inesperado en Tarantino

En medio de una oleada de críticas negativas y tras un decepcionante desempeño en las taquillas a nivel mundial, ‘Joker: Folie à Deux’ ha encontrado un defensor inesperado en el reconocido cineasta Quentin Tarantino.

Deadline reveló que el ganador del Óscar expresó abiertamente su aprecio por la película de Todd Phillips, posicionándose como una de las pocas voces que elogian la obra, incluso después de su complicado paso por los cines.

“Pero pensé que iba a ser un ejercicio intelectual a distancia que, en última instancia, no creo que funcionara como una película, pero que la apreciaría por lo que es. Y soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona como película o que es como un gran desastre gigante hasta cierto punto. Y no me pareció un ejercicio intelectual. Realmente me dejé llevar”.

“Realmente me gustó mucho, de verdad. Mucho. Tremendamente. Fui a verla esperando quedar impresionado por la realización cinematográfica”, dijo Tarantino en el podcast The Bret Easton Ellis Podcast .

El director de filmes como ‘Django Sin Cadenas’ y ‘Tiempos Violentos’, elogió la interpretación de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, así como la decisión de incluir mucha música en el filme.