‘Joker: Folie à Deux’ es número 1 en taquillas pese a críticas negativas

Las actuaciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga en ‘Joker: Folie à Deux’, llevó a la película a lograr el número 1 en las taquillas, pese a las críticas negativas que ha estado recibiendo tras su estreno a nivel mundial.

Si bien el filme es la más aclamada del momento, podría no estar destinada a tener un final feliz.

La secuela de la aclamada película de 2019 sobre el villano de Batman, dirigida por Todd Phillips, llegó a los cines de Norteamérica este fin de semana con una recaudación inicial de 40 millones de dólares, una cifra notablemente inferior a la de su predecesora.

A symphony of chaos and devotion. Joker: Folie à Deux - NOW PLAYING only in theaters and @imax. Get tickets now. #JokerMovie #FilmedForIMAXhttps://t.co/Yc2y2zP2ZO pic.twitter.com/r1SdVNuxlz