Jorge Ortiz desmiente los rumores de cancelación de “Una familia de 10”

Jorge Ortiz de Pinedo, reconocido actor y productor mexicano, ha desmentido los rumores que señalaban la cancelación de su exitosa serie Una familia de diez, así como su posible retiro de los escenarios debido a problemas de salud.

En declaraciones a medios de comunicación, Ortiz de Pinedo afirmó que la serie seguirá al aire por lo menos hasta 2026, despejando así las dudas sobre el futuro de esta popular comedia familiar transmitida por Televisa.

"Televisa no canceló mi programa", aclaró el productor, indicando que Una familia de diez continuará transmitiéndose durante los próximos dos años. Ortiz de Pinedo enfatizó que su compromiso con la serie y con el entretenimiento sigue vigente, asegurando que los rumores de cancelación eran infundados.

Sobre su estado de salud, el actor explicó que enfrenta una enfermedad crónica, pero subrayó que esta condición no le impide mantenerse activo en televisión y cine.