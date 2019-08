Confirman que Luis Miguel sí le ‘robó’ la novia a Alejandro González Iñárritu

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Jorge “El Burro” Van Rankin, amigo íntimo del cantante Luis Miguel en su juventud, reveló los líos amorosos del cantante sostuvo con la fotógrafa Mariana Yazbek, uno de sus grandes amores.

Según reveló el romance entre los dos se produjo durante el rodaje del videoclip “Cuanto calienta el Sol”. Mariana Yazbek era asistente del fotógrafo, sin embargo, por pedido de Luis Miguel fue incluida dentro de las modelos a aparecer.

De acuerdo con información de redes sociales, dijo que no obstante, Mariana Yazbek era en aquel entonces novia de Alejandro González Iñárritu, cuando este recién iniciaba su carrera como director de cine.

“Nos fuimos a Acapulco, pero yo trabajaba en W FM con el ‘Negro’ (Alejandro González Iñárritu), que me dijo: ‘Te voy a dejar ir con una condición: que me cuides a Mariana Yazbek’, (que en ese entonces) era su novia”, declaró Jorge “El Burro” Van Rankin al programa Cuéntamelo YA!.

Esto puso al conductor en una situación incómoda porque los dos eran sus amigos, además que el director de Roma, era su jefe en aquel entonces.

“Luis Miguel era mi brother del alma y Alejandro era mi brother del alma y mi jefe. Estaba en medio de las dos partes, no sabía qué hacer. Me hacía el loco. En las noches íbamos a bailar al Baby y estos cuates se empezaron a gustar. De regreso a México me dice el 'Negro’: ¿Viste algo raro? ‘Nada’. Resulta que un cuate de los dos, vio que se habían dado unos besos (que yo también había visto) y fue de chismoso con el Negro y se armó un rollo”.

El conductor aseguró que Luis Miguel y el actor Roberto Palazuelos no eran amigos, es más, según dice “jamás los vio juntos” a pesar de que en la serie de Netflix los representan como parte su grupo. Algo que el propio actor mexicano confirmó en una entrevista.