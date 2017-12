Entre lágrimas se despide José Eduardo Derbez de programa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los supuestos problemas de actitud que presentaba José Eduardo Derbez dentro del programa matutino de televisión Hoy, y el que no hiciera un cambio tras la advertencia de sacarlo de la emisión, fueron las principales causas para que el actor se despidiera del elenco durante el programa de este miércoles.

José Eduardo Derbez se despidió este miércoles, a casi tres meses de haber entrado, como conductor del programa Hoy tras los rumores que surgieron hace algunas semanas con respecto a que tenía un ultimátum para cambiar su actitud o sería reemplazado, informó el portal Quién.

Al inicio del programa, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez comentó: “Quería compartirles que con mucha tristeza me retiro de este programa, tristeza y alegría porque también me retiro a hacer lo que me encanta que es a hacer novelas”.

Afirmando que salió en los mejores términos, José Eduardo explicó: “Me encantó estar aquí, les quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno por el cariño que me dieron desde el primer programa”, y con su característico sentido del humor agregó: “Fue tanto el cariño que me quedé sin palabras”.

Así se despide @joseedu92 de @programa_hoy para seguir haciendo, lo que más le gusta, telenovelas

🤗te vamos a extrañar lobito pic.twitter.com/eouYDtb4FK — Programa Hoy (@programa_hoy) 6 de diciembre de 2017

Agradeciendo el cariño del público, el conductor manifestó su deseo de seguir apareciendo en la pantalla chica. “Esto no es un adiós, es un hasta pronto, y por aquí nos seguiremos viendo en este canal”.

A pesar de que el anuncio se hizo por lamañana, horas antes en el programa de radio “La Taquilla” se mencionó que Paul Stanley regresará al matutino luego de no tener éxito como conductor principal del programa “Buenas Vibras”.