Estoy más vivo que nunca: José Luis Perales.

A José Luis Perales la noticia de su muerte “le sorprendió” cenando en Londres y respondió con un video en el que, sonriente y muy vivo, desmintió los rumores de redes sociales sobre un supuesto infarto.

El intérprete de “Un velero llamado libertad” fue tendencia en internet y medios de comunicación que reportaron su falsa muerte, noticia que cimbró no sólo al mundo del espectáculo, sino a toda Hispanoamérica.

Afortunadamente… se trató de una fake news que el mismo José Luis Perales desmintió.