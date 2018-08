Josh Peck anuncia que será papá y Drake lo felicita en redes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La noticia que dio Josh Peck y Paige O'Brien, con la llegada de su primer bebé a su familia tras un año y meses de estar comprometidos, causó emoción ante sus miles de seguidores.

Ante dicha noticia, el actor Drake Bell le mandó un mensaje a Josh, pese que anteriormente ambos se habían distanciado y tenido problemas por no haberlo invitado a su boda con Paige.

También te puede interesar: Angelina Jolie y Brad Pitt finalizan batalla por sus hijos

A través de su cuenta de Instagram, el cantante norteamericano felicitó la llegada del primer hijo de Josh y Paige.

Con un mensaje de emoción, ansioso y entusiasmado en poder conocer al nuevo integrante de la familia, al igual esperando ser el posible tío y familiar próximo de Josh, quienes mantuvieron una extensa relación tras la serie de "Drake & Josh".

Pero la felicitación no se quedó ahí, Drake Bell también exhortó su buena vibra a través de Twitter, por si Josh no lo notó en Instagram, ¿será que el actor está enviando un mensaje a su viejo "hermano"? ¿Josh lo invitará esta vez a la fiesta de presentación de su futuro hijo o hija? Déjanos tus comentarios.

Congratulations to @ItsJoshPeck and @paigeobrienn on the big news!!! Can’t wait to meet the little one!! Sooo exciting!!!!