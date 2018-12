Salen a la luz fotos de Juan Gabriel que demuestra que está vivo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha especulado sobre que Juan Gabriel está vivo, los rumores sobre su 'resurrección' no han dejado de sonar y sus mas fieles seguidores continúan manteniendo la fe sobre esta polémica.

El mes de noviembre su exrepresentante, Joaquín Muñoz, aseguró que el 'Divo de Juárez' estaba vivo y simuló su muerte para tener una mayor privacidad y llevar una vida más tranquila, informó Tribuna.

En aquel entonces Muñoz afirmó que el público podría ver al músico después de este sábado 15 de diciembre, pero estos días ha detallado que la vuelta tras la muerte fingida más bien se concretará el 7 de enero.

La semana pasada la periodista, Martha Figueroa, mostró en el programa Intrusos las fotos que le hicieron llegar 'de parte de Juan Gabriel' y que pretenden demostrar que el cantante no murió el 28 de agosto de 2016 y sigue vivo.

Según la periodista, las fotos fueron tomadas en la casa de Juan Gabriel en el Estado de Morelos. Los usuarios de redes sociales se han tomado las recientes noticias con humor.

Exmanager de 'Juanga' se defiende

Pese a que una serie de eventos ya se habían organizado para la anunciada reaparición de Juan Gabriel ante los medios este sábado 15 de diciembre, ahora ex mánager del Divo de Juárez, Joaquín Muñoz, afirmó que ya no se dará para esta fecha, sino hasta el próximo año que el querido intérprete del 'Noa Noa' reaparecerá en público. Lo dicho en la entrevista por el ex secretario se ha vuelto viral en YouTube.

"Yo nunca he dicho que el día 15 va a aparecer. A partir del día 15 [...] A lo mejor el día 7 de enero, que es su cumpleaños. Él me dijo que hablara con los medios y que dijera si quieren hacer el Día Internacional de Juan Gabriel, porque en México no hay. Y que fuera el día 7, el día que nació, y reaparecer él", indicó Muñoz en declaraciones al programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo.

Durante la entrevista compartida a través de YouTube, Muñoz señaló que, aunque en primera instancia había indicado que el 15 de diciembre reaparecería Juan Gabriel, el cantante mexicano cambió de opinión y ahora planea regresar a su vida pública el día de su cumpleaños: el próximo 7 de enero de 2019.