Juan Pablo Medina regresa a la televisión: "Pensé que sería complicado"

En el último año, Juan Pablo Medina ha atravesado por momentos sumamente difíciles; no sólo se enfrentó a una trombosis que casi le cuesta la vida, también tuvo superar la pérdida de una de sus piernas y el difícil proceso de rehabilitación para volver a caminar.

Ahora, el actor ha recobrado las fuerzas y se siente más motivado que nunca para continuar con su vida, es por ello que anunció que volverá a la pantalla chica con un nuevo proyecto.

"Desafortunadamente no puedo decir qué es, pero estoy muy feliz, porque voy a regresar a trabajar con amigos; no pude haber regresado en mejor proyecto que ese porque hay amigos y me siento tranquilo. Además, la producción me ha tratado increíble", contó a una entrevista que concedió a la empresa "Ottobock México", la encargada de diseñar la prótesis que usa.