Juan Soler dedica emotivo mensaje a su hija Mia

Agencia

MÉXICO.- Después de que Maki y Juan Soler anunciaron su separación, los todavía esposos han querido reservarse los detalles de esta decisión, aunque hay una situación que sí han querido dejar clara, sus dos hijas, Mia y Azul, se encuentran de lo mejor ante este proceso.

Para muestra, la reciente publicación que hizo la mayor de las hijas en Instagram, imagen que provocó una tierna reacción de ambos actores, pero sobre todo de él, quien le expresó cuánto la extraña, informó el portal de noticias Hola.

También te puede interesar: Grettell Valdez se casa y prohíbe celulares en su boda

Como parte del comunicado con el que informaron que habían decidido darse un tiempo, los actores aseguraron que fue la distancia lo que provocó una fractura en la relación. Según han explicado lo que ocurrió fue que cada vez se complicó más la convivencia debido a que Juan Soler vive en la Ciudad de México, mientras Maki y las niñas están en Miami.

Al parecer esta situación comienza a llenar de nostalgia a Juan Soler quien a través de redes sociales le dedicó un lindo mensaje a su hija mayor Mia: “Love you mi amor ¡Cómo te extraño… Me duele la panza y el corazón”, escribió el actor en una foto que la joven compartió en su cuenta de Instagram. En la misma imagen, Maki comentó: “Buena, inteligente y bonita. Te amo muñeca”.

Independientemente de que han decidido separarse –decisión que según Maki, no es algo definitivo- los todavía esposos mantienen una excelente relación por el bien de las niñas, con quienes ya están planeado cómo pasaran Navidad, fecha que pasarán todos en Miami: “Nos quedamos en Miami, vamos a festejar aquí, con amigos (…) Las niñas están perfectas, ya están grandes, obviamente no creen en Santa, pero me dejaron toda una carta muy bonita en la que me dicen que quieren que yo les compre”, detalló recientemente Maki en entrevista para un programa de televisión.