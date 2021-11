Es oficial: “El juego del calamar” tendrá segunda temporada

Es oficial: la serie “El juego del calamar” de Netflix volverá en una segunda temporada pese a que la mayoría de los programas televisivos de Corea del Sur duran solo una.

Hwang Dong-hyuk, director y guionista de “El juego del calamar”, en declaraciones para Associated Press no sólo confirmó la segunda temporada: también dijo que tan avanzada está y una leve pista sobre la trama.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy