Juez ordena revelar datos del visado del príncipe Harry

Un magistrado federal de Estados Unidos ordenó que los archivos relacionados con el proceso de solicitud de visado del príncipe Harry, duque de Sussex, sean divulgados a más tardar este martes.

La decisión responde a una demanda presentada por la Fundación Heritage, un grupo de pensamiento conservador que busca aclarar si el hijo menor del rey Carlos III recibió un trato especial para ingresar al país.

La organización con sede en Washington sostiene que las leyes estadounidenses consideran inadmisible a cualquier persona con antecedentes de consumo de drogas.

En su libro de memorias “En la sombra”, publicado en 2023, el príncipe admite haber usado cocaína y marihuana durante su juventud, lo que llevó al think tank a cuestionar si esos antecedentes se tomaron en cuenta al tramitar su visado.

En documentos judiciales fechados el 13 de febrero, la Fundación argumentó que Harry "probablemente violó numerosas leyes que deberían haberlo inhabilitado para la admisión" a Estados Unidos.

Además, advierte que si se le permitió entrar al país sin una exención o sin pasar por una entrevista con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se habría tratado de un

"trato preferencial que socavaría la confianza pública en la aplicación de la justicia igualitaria ante la ley".

El príncipe Harry vive en California desde 2020 junto a su esposa Meghan Markle y sus dos hijos, después de que ambos decidieron apartarse de la familia real británica.

La Fundación Heritage ha insistido en que los documentos migratorios del duque deben hacerse públicos para esclarecer si mintió sobre su historial de consumo o si las autoridades hicieron una excepción en su caso.

El expresidente Donald Trump también opinó sobre el tema. En marzo de 2024, afirmó que si Harry mintió, "habrá que tomar las acciones apropiadas", aunque evitó precisar si consideraría su expulsión.

No obstante, a inicios de febrero declaró al diario The New York Post que prefería no intervenir en la situación: "Le dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su mujer. Ella es terrible", expresó.

(Con información de Latinus)