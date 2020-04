Julianne Moore protagonizará filme de Jesse Eisenberg

México.- La actriz ganadora del Oscar por el filme "Still Alice" (2014), Julianne Moore, y Finn Wolfhard, conocido por su personaje de Mike Wheeler en las serie "Stranger Things", protagonizarán "When You Finish Saving the World", la película con la que debutará como director el actor Jesse Eisenberg.

Además el filme será producido por Emma Stone con el escritor y director de SNL Dave McCary y Moore.

"When You Finish Saving the World" mezclará comedia y drama y está inspirada en la relación de Eisenberg con su madre.

También te puede interesar: Chris Hemsworth pondrá en riesgo su vida en 'Misión rescate' (Video)

La película, cuyos detalles precisos de la trama se mantienen en secreto, tendrá un enfoque ligeramente diferente al del audiolibro, que ha sido escrito por Eisenberg. A lo largo de tres décadas, el programa de audio de seis partes seguirá a tres miembros de una familia: Nathan, un padre que está aprendiendo a conectarse con su hijo recién nacido; Rachel, una joven estudiante universitaria que busca encontrar su lugar en una relación y en la vida; y Ziggy, un adolescente con la esperanza de averiguar de dónde vino y hacia dónde se dirige. Wolfhard también dará voz al programa y Kaitlyn Dever está en conversaciones para unirse.

Julianne Moore es una de las actrices más reconocidas de su generación gracias a películas como "Magnolia" (1999) o "The Hours" (2002).

El año pasado estrenó "After the Wedding" (2019), un remake de la cinta danesa dirigida por Susanne Bier y que en esa ocasión contó como cineasta con Bart Freundlich, el marido de Moore.

Por último, Finn Wolfhard, que saltó con éxito de la televisión con "Stranger Things" al cine con las cintas "It" (2017) e "It: Chapter Two" (2019), es uno de los protagonistas de "Ghostbusters: Afterlife", la gran apuesta de Sony para este verano pero que, debido a la crisis del coronavirus, fue retrasada a marzo de 2021.

Con información de Spoiler Time.