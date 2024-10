Julio Camejo reveló que Sian Chiong abandonó México tras polémica LCDLF

Sian Chiong, quien se convirtió en uno de los personajes más controvertidos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ha enfrentado un aluvión de críticas tras su salida del reality.

Su comportamiento durante el programa suscitó un fuerte rechazo por parte del público y sus compañeros, lo que ha tenido consecuencias significativas en su vida personal y profesional.

Julio Camejo no recibió a Sian porque lo sacaron del foro por sus comentarios #LCDLFMx #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMexico #lacasadelosfamososmx #lacasadelosfamososmx2 pic.twitter.com/OewRjFQYHx

Recientemente, durante una charla con Eden Dorantes, el actor Julio Camejo reveló que Sian Chiong tomó la drástica decisión de dejar México y trasladarse a Miami.

Esta decisión se atribuye, según Camejo, a la necesidad de Sian de recibir terapia psicológica para sobrellevar el impacto emocional que le ha generado la ola de críticas.