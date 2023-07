Julio César Chávez Jr. denuncia a su esposa por violencia fisica y psicologica

En los últimos días, el reconocido boxeador Julio César Chávez Jr. ha generado controversia tanto dentro como fuera del ring. Esta vez, ha acusado a su esposa, Frida Muñoz, de maltrato y ha iniciado los trámites de divorcio, alegando que ella lo maltrata e incluso "llega a la casa tomada" y lo golpea.

El hijo de la leyenda, Julio César Chávez utilizó la cuenta de Instagram de su hermano Omar para informar sobre la situación que está atravesando.

Según sus declaraciones, su actual pareja, lo habría empujado en un presunto estado de ebriedad, lo que ha llevado a Chávez Jr. a hablar públicamente sobre este delicado asunto.