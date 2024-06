‘Jurassic World 4’ inicia grabaciones en Tailandia, Malta y Reino Unido

Variety ha revelado que Jurassic World 4 ha iniciado sus filmaciones esta semana en los sitios más impactantes de Tailandia y en estudios ubicados en Malta y el Reino Unido.

Está previsto que la cuarta entrega de esta aventura jurásica cuente con Scarlett Johansson y llegue el 2 de julio de 2025 a las salas de cine.

Las filmaciones en Tailandia se llevarán a cabo durante un mes, del 13 de junio al 16 de julio, según detalló el director general del Departamento de Turismo del país, Jaturon Phakdeewanit al medio estadounidense de entretenimiento.

#JurassicWorld4 is set to make use of locations in Thailand as well as studios in Malta and the U.K. https://t.co/MeX5xqpauU