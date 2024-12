Justin Baldoni, despedido tras denuncia de acoso sexual de Blake Lively

La agencia de talentos WME despidió a Justin Baldoni el sábado 21 de diciembre, luego de que la actriz Blake Lively lo acusara de acoso sexual. La decisión, que fue informada por Deadline, surge en medio de una demanda presentada por Lively contra el actor y director de It Ends with Us.

Según fuentes cercanas, WME decidió rescindir su relación con Baldoni, en parte debido a las graves acusaciones que Lively presentó en su denuncia.

Blake Lively demando a Justin Baldoni por acoso sexual. (Foto: redes sociales)

Lively, de 37 años, es cliente de la misma agencia que el actor, y según el informe, la actriz acusa a Baldoni de un comportamiento inapropiado y sexualmente invasivo durante el rodaje de la película.

La denuncia señala que Baldoni hizo comentarios y actos físicos no deseados, incluyendo besos improvisados y contenido sexual gratuito, y violó los límites personales de Lively al entrar en su tráiler sin permiso en momentos íntimos, como cuando estaba desnuda o amamantando.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha negado las acusaciones y las calificó como “falsas” y “escandalosas”, sugiriendo que Lively está tomando medidas legales para reparar su propia reputación.

Lively busca exponer tácticas de represalia en su denuncia contra Baldoni

Freedman también acusó a Lively de causar problemas durante el rodaje, incluso amenazando con no presentarse al set y no promocionar la película.

Este escándalo sigue a meses de rumores sobre tensiones entre las coprotagonistas de It Ends with Us, y ahora Lively busca hacer pública la situación para exponer lo que considera tácticas de represalia contra las personas que denuncian abuso.

En un comunicado, Lively expresó su esperanza de que su acción legal ayude a proteger a otros posibles objetivos de comportamientos similares.

Esta denuncia marca un punto crítico para Baldoni, cuya carrera en Hollywood podría verse afectada por las graves acusaciones de acoso sexual y la salida de la agencia que lo representaba.

Con información de People