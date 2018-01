Le 'llueven' críticas a Bieber por darle masaje a su mamá

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Justin Bieber y su madre Pattie Mallette, disfrutan de unas vacaciones en las islas Maldivas, las cuales les han servido como un reencuentro entre mamá e hijo, pero en esta ocasión, al cantante también le 'llovieron' las críticas.

Un video que comenzó a circular en las redes sociales, que capta el momento en que el cantante canadiense le dio un masaje a su progenitora, ha ocasionado que personas opinen que el encuentro fue inapropiado, informa el portal People en Español.

El mencionado clip fue captado por la propia mamá del intérprete de 23 años, y ahí se aprecia cómo, entre risas nerviosas el -muy bronceado- cantante dice “¡Oh, mie...!”, mientras trata de realizar el masaje.

This is not funny but look at this laugh omg I cant I’m laughing so much @justinbieber your laugh is everything and stop hurting your mom ❤️😂❤️😂

Get better @pattiemallette pic.twitter.com/wnuZSqURyK