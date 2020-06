Justin Bieber demanda por 20 millones de dólares a dos mujeres que lo acusaron de violación

Ciudad de México.- Justin Bieber levantó una demanda por 20 millones de dólares en daños contra dos presuntas usuarias de Twitter quienes alegaron en publicaciones en la red social que el cantante las había agredido sexualmente, hecho que él ha negado, reportó Variety.

En la demanda, presentada este jueves ante la corte estatal de California en el condado de Los Ángeles, se nombró como acusadas a dos mujeres a quienes denominó como Jane Does, e identificó con sus cuentas de Twitter: @ItsnotKadi y @danielleglvn (esta última cuenta se eliminó tiempo después de los alegatos), y con sus nombres en las redes: Kadi y Danielle.

De acuerdo con los documentos legales, las acusaciones de las usuarias de Twitter sobre Bieber son fácticamente imposibles y refutadas tanto por pruebas documentales indiscutibles como por las admisiones de los individuos; se sugirió además que ambas cuentas de Twitter posiblemente estaban a cargo de la misma persona o que se lanzó un ataque coordinado.

La presunta mujer que se hizo llamar Danielle señaló que el intérprete presuntamente la agredió sexualmente en el hotel Four Seasons de Austin, Texas, el 9 de marzo del 2014, aunque en su demanda el famoso estableció que no se quedó en ese hotel en la fecha indicada, y que hay múltiples testigos y pruebas documentales para disputar este hecho.

Bieber abordó la acusación en un hilo de Twitter el pasado 21 de junio, en el que expuso que no había verdad en los señalamientos, y proporcionó correos electrónicos, recibos y otros elementos para comprobar que pasó la noche del presunto asalto en un Airbnb y en un hotel Westin la noche siguiente, y que ese mismo día acudió con su ex novia, la cantante Selena Gomez, al festival South by South West, hecho comprobado con fotografías.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS