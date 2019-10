Justin Bieber y su esposa se burlan de Taylor Swift (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente comenzó a circular en redes sociales un video en el que Justin Bieber se burla de la famosa interprete de Bad Blood, Taylor Swift, con quien ha estado enemistado desde hace varios años, el clip al parecer fue captado por su propia esposa esposa, Hailey Bieber.

También te puede interesar: Justin Bieber presume sus gatos de 700 mil pesos y le llueven críticas

De acuerdo a Tribuna, cuando comenzaron los problemas entre Kanye West por el tema Famous, el intérprete de Baby se burló de Swift compartiendo en sus redes una foto de él en una videollamada con el esposo de Kim Kardashian y escribió: "Hey Taylor, ¿Qué pasa?, además de que el canadiense se mofó de cuando Scooter Braun compró los derechos de su más reciente álbum.

En esta ocasión, Bieber se burla del video que la madre de Taylor, Andrea compartió con Jimmy Fallon en el que se ve a Taylor después de la cirugía lasik a la que se sometió no hace mucho, aún bajo los efectos de los analgésicos.

📹 IG | Justin Bieber mocks Taylor Swift’s post lasik surgery video from @FallonTonight where she is upset about bananas on his recent Instagram livestream pic.twitter.com/Rwkh8E3KLP