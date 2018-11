Justin Bieber presume nuevo tatuaje… en la cara

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La colección de tatuajes de Justin Bieber sigue creciendo y “a falta de espacio libre” en su cuerpo, comenzó a tatuarse en el rostro.

De acuerdo con la revista Quien, posiblemente el cantante quiso colocar su último diseño a juego con su prometida Hailey Baldwin, en el lugar más visible posible en honor a la historia de amor que están viviendo.

El artista Keith McCurdy del estudio de tatuajes Bang Bang, que ya ha colaborado con la estrella del pop en varias ocasiones, confirmó al portal Page Six que la pareja confió una vez más en su talento para inmortalizar con tinta el vínculo que les une, aunque no ha querido dar demasiado detalles sobre los grabados por los que se decantó cada uno de ellos.

"Los dos se hicieron un tatuaje. El de Justin es en la cara y aún no he visto ninguna fotografía en la que sea visible, así que debe de estar haciendo un buen trabajo tratando de pasar desapercibido. En realidad el suyo es muy delicado y pequeño. Y no se han hecho el típico tatuaje de pareja... Pero no quiero desvelar demasiado hasta que no sea de dominio público", adelantó Keith, quien tampoco quiso explicar cuándo los tatuó, aunque gracias a las redes sociales se sabe que el pasado mes de julio les tomaron una fotografía donde se ve delicadamente, sobre su ceja la palabra "Grace".

Más tarde él compartió una foto en Instagram con el título 'Style & Grace'.

Esa última es la palabra que se tatuó Bieber sobre el ojo derecho, según se puede intuir en las últimas fotografías suyas obtenidas por los paparazi, en las que cuesta adivinar la presencia de unas pequeñas letras en cursiva justo al ras de la ceja.

En esa misma línea, Hailey -quien ya tiene 19 discretos dibujos repartidos por la piel- se habría tatuado ‘Style' en algún otro lugar de su cuerpo.